Ametikool avas töökohapõhise hooldustöötaja eriala

Reede, 26. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 26. august 2016. Kuressaare ametikool avas tänavu esmakordselt töökohapõhise hooldustöötaja eriala.



“Töökohapõhiselt me ei ole seda varem õpetanud. See erineb selle poolest, et õppemaht koolis on väiksem ja selle võrra rohkem on õppimist töökohal. Seda eriala ei saa õppida, kui sa pole juba erialasel tööl,“ rääkis ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.



Erialale kandideeris 19 inimest, kellest kõik võeti ka vastu.



