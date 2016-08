Uudised

Sakla seafarmi juhid: sigala peab jätkama

Reede, 26. august 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 26. august 2016. Ehkki neil päevil on Sakla sigala karantiinis, loodavad omanikud tulevikus sead taas farmi sisse tuua. Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu ei osanud eile võimalike riigipoolsete toetuste kohta veel midagi öelda. "Lootust on, protsess käib, aga kulud pole veel kokku löödud, sest kõik on nii varajases staadiumis," ütles Õunpuu.



Mees tunnistab, et on omadega üsna otsas, aga on suutnud keset kõike seda õudust jääda positiivseks.



“Me oleme parandamatud optimistid ja loodame, et see asi läheb meil ikka edasi,” usub Õunpuu seakasvatuse tulevikku.



Samas on temagi segaduses, et kuidas selline asi võis juhtuda.



“Kolmapäeval uuriti ja vaadati sigalat ning meile ei olnud ühtegi etteheidet seoses bioohutusnõuete täitmisega. Ootame teadlaste uurimistulemused ära, et kuidas see asi oli üldse võimalik,” on Õunpuu hämmingus. Põhikohaga töötajaid on Sakla sigalas 1,5.



Hukkamine toimub gaasiga



Sakla seafarmis jätkab AS Vireen täna katkust nakatunud sigade hukkamist. Eilse keskpäeva seisuga oli surmatud kaks autotäit ehk ligi 20 tonni sigu.



“Väljaspool tööaega me tööd ei tee, sest inimestele on see psühholoogiliselt raske töö,” ütles AS Vireen juhataja Tarmo Terav.



Kohal on mitu veoautot suurte poolhaagistega ja sead kõnnivad omal jalal auto peale. Ühte haagisesse mahub umbes 10 tonni elusmassi ja hukkamine toimub süsinikdioksiidiga. Hukkamiseks on mitu autot ja päevas tehakse ühes haagises kaks gaasitamist. Kokku jõutakse päevas hukata 60 tonni elusloomi.



Hukatud sead kallutatakse maha ja tõstetakse kopaga konteineritesse ning äravedu toimub kindlate Vireeni konteineritega. “Need ei tilgu kuskilt, nagu eelmisel aastal oli,” kinnitas Terav.



Esialgu oli plaanis töödega laupäevaks ühele poole saada, aga kuna esimesel päeval tööde algus pisut venis, jääb tööd ka pühapäevaks.



Terava sõnul on väga inimlik, et need inimesed, kes laudas töötavad, ei näe loomade hukkamist ega pealetõstmist.



“Nemad teevad tavapärast tööd ja ajavad loomi auto peale, nagu läheksid loomad tapamajja. See brigaad, kes tegeleb loomade hukkamise ja veoga, on neli kogenud meest mandrilt. Nad on meil lepingulised töötajad, kes tulevad siis, kui midagi juhtub, ja nad peavad reageerima 24 tunni jooksul,” lisas Terav.



Hukkamismasinad kuuluvad firmale OÜ Egesten ja korjused veab ära OÜ Kapa Trans.



“Kõik on seni läinud plaanitult ja probleeme pole olnud. Kõik loomad on ilusti hukkunud, nii et loomakaitsjatel ei tohiks muret olla,” kinnitas Terav.



Vajadusel abistame



Valjala vallavanem Aare Martinson ütles, et vald on kontaktis veterinaarkeskusega ning eile hommikul aitas vallavanem neile farmi töökäsi leida.



“Käisin kohapeal ja kohtusin inimestega. Rohkemat abi nad esialgu ei soovinud. Kõik laiutavad käsi, et kuidas see võimalik on. Kui paarisaja kilomeetri raadiuses ei ole mingit katku juhust olnud ja siis äkki ühe koha peal on, siis see on täitsa müstika. Kurb, aga paratamatus,” konstateeris Martinson.



Saarte jahimeeste seltsi esimees Ive Kuningas ütles, et praegu neile veel mingeid lisasoovitusi ega käske alla tulnud pole.



“Ma usun, et seda tehakse pärast seda, kui Euroopa Liit on võtnud vastu otsuse, kas meile kehtestatakse mingi tsoon, käsud-keelud tulenevad sellest tsoonist. Aga meie jahimehed on juba pikemat aega intensiivselt sigu küttinud, et arvukust alla viia,” märkis Kuningas.



Maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop ütles, et esialgsed tulemused läksid veterinaar- ja toiduametile teele eile õhtupoolikul, aga lõplik aruanne valmib nädalaga.



Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja ei soovinud veel võimalikest põhjustest rääkida.



“Veterinaar- ja toiduameti ning Eesti maaülikooli vahel sõlmitud lepingu eesmärk on sigade Aafrika katku epidemioloogiliste andmete kogumine, uurimine ja analüüsimine, et selgitada välja taudi levikuga seotud faktorid ning põhjused.



Kuna menetlus veel kestab ja saadavad andmed on esialgsed ning vajavad põhjalikumat analüüsi, informeerime võimalikest põhjustest lõpliku hinnangu valmides. Lõplik hinnang koosneb nii maaülikooli koostatud raportist kui VTA spetsialistide analüüsist,” täpsustas Altraja.







Veterinaarid ei mõista Euroopa Komisjoni tegevust piirangute kehtestamisel



Võrus kohtusid Baltimaade ja Poola peaveterinaarid, et arutada piiriüleste loomataudide tõrjumisega seotud küsimusi ja regioonis leviva sigade Aafrika katku tõkestamise võimalusi.



Eilseni Võrus viibinud nelja riigi esindajad leidsid, et Euroopa Komisjoni tegevus piirangute kehtestamisel ei ole üheselt mõistetav. “Kohtumisel jõuti ühisele arusaamale, et piirangud võiksid olla proportsionaalsemad ja paremini põhjendatud.



Selles osas on plaanis ette valmistada pöördumine Euroopa Komisjoni poole, saamaks selgust, kuidas need tsoonid kehtestatakse ja teha ettepanekud tsoonis kehtivate piirangute vastavusse viimiseks eesmärkidega,“ ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.



Nelja riigi esindajad arutasid ka, kuidas toimub kauplemine sigade Aafrika katkust mõjutatud riikide vahel. Arutelus selgitati kauplemisega seotud tehnilisi küsimusi. “Selles osas on riikidel erinevad lähenemised, kuid põhimõttelisi takistusi sellises tegevuses ei nähtud,“ sõnas Kalda.



Baltimaade ja Poola veterinaarametite juhid andsid kohtumisel ülevaate sigade Aafrika katku leviku hetkeseisust, analüüsisid seni rakendatud ennetus- ja tõrjemeetmete tõhusust ning kogemusi seniste taudikollete likvideerimisel. Üheskoos leiti olemasoleva kogemuse baasil, et võib osutuda vajalikuks kehtiva ühise ennetus- ja tõrjestrateegia ülevaatamine.



Piiriüleste loomatauditõrjeprogrammide osas leiti, et peab olema selgem Euroopa Komisjoni, liikmesriigi ja Euroopa Liidu välise riigi vaheline vastutuse jaotus. Selles osas on plaanis korraldada kohtumine Euroopa Komisjoni esindajatega lahendamaks eelkõige marutauditõrjeprogrammi rakendamisega seotud küsimusi.



