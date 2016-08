Uudised

UUS! Parvlaev Ionas taas liinilt maas (11)

Neljapäev, 25. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 25. august 2016. FOTO: Delfi Täna kell 11.45 tekkis Virtsu sadamas sildumise järel PL Ionasel ühe trasteri juhtimises tõrge. Tööd vea kõrvaldamiseks käivad. Tühistatud on väljumised Virtsust kell 12.00, 13.35 ja Kuivastust kell 12.45, 14.25.



Virtsu-Kuivastu liinil sõidab põhigraafikus parvlaev Hiiumaa, väljumistega Virtsust kell 11.25,12.55, 14.05, 15.15 ja Kuivastust kell 12.00, 13.30, 14.40, 15.50, jne.



Parvlaev Hiiumaa reisid väljuvad iga 1 tunni ja 10 minuti järel mõlemast sadamast.



PL Ionas teeb tööpäevadel lisaks PL Hiiumaa põhigraafikule viis ringi, alustades reisidega Virtsust kell 9.55 ja lõpetades reisiga kell 17.45 Kuivastust.



Parvlaeval Ionas on täna jäänud teha veel vaid kaks ringi - Virtsust kell 15.25 ja kell 17.00 ning Kuivastust kell 16.10 ja 17.45, mille toimumine sõltub vea kõrvaldamise tööde käigust.



PL Ionas on sõitnud ilma tõrgeteta alates 13. juulist. Täpsem info laeva naasmisest liinile jooksvalt www.tuulelaevad.ee ja nutirakendusest Tuulelaevad. Virtsu-Kuivastu liinil sõidab põhigraafikus parvlaev Hiiumaa, väljumistega Virtsust kell 11.25,12.55, 14.05, 15.15 ja Kuivastust kell 12.00, 13.30, 14.40, 15.50, jne.Parvlaev Hiiumaa reisid väljuvad iga 1 tunni ja 10 minuti järel mõlemast sadamast.PL Ionas teeb tööpäevadel lisaks PL Hiiumaa põhigraafikule viis ringi, alustades reisidega Virtsust kell 9.55 ja lõpetades reisiga kell 17.45 Kuivastust.Parvlaeval Ionas on täna jäänud teha veel vaid kaks ringi - Virtsust kell 15.25 ja kell 17.00 ning Kuivastust kell 16.10 ja 17.45, mille toimumine sõltub vea kõrvaldamise tööde käigust.PL Ionas on sõitnud ilma tõrgeteta alates 13. juulist. Täpsem info laeva naasmisest liinile jooksvalt www.tuulelaevad.ee ja nutirakendusest Tuulelaevad.

Veel artikleid samast teemast »