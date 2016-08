Uudised

Ametnik: katku tulek on meie jaoks täielik müstika (11)

Neljapäev, 25. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong, Ines Vapper Neljapäev, 25. august 2016. Eile lõunaks olid Sakla sigala juurde jõudnud aktsiaseltsi Vireen järelhaagisega veokid ja algas hukatud sigade pealelaadimine. FOTO: erakogu Veterinaar- ja toiduamet kinnitas eile, et Saaremaal Valjala valla Sakla külas asuvas 2700 seaga farmis möllab sigade Aafrika katk.



Eile hommikul oli Sakla suure rohelise sigalahoone ümber tõmmatud puna-valged keelavad lindid ning hoovil askeldasid valges kaitseriietuses mehed. Kohal oli nii kohaliku veterinaarkeskuse esindaja Andro Jürisson kui AS Vireen, kes alustas eile sigade hukkamist ning toimetab korjused loomsete jäätmete käitlemise tehasesse Väike-Maarjas. Esialgsete plaanide järgi kestavad tööd laupäevani.



Saklas on tegemist nuumafarmiga, kus olid põhiliselt tapaküpsed nuumsead ja kesikud. Paraku lähevad kõik 2700 siga hukkamisele.



Sigalasse viivad teed sulgeti lisamärgistusega ja ühte lähedal olevasse eramusse pääseb teist teed pidi. Ajakirjanikel paluti sigala lähedalt lahkuda. Pisut hiljem andis ajakirjanikele pressikonverentsi Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson.



Eilse korraldusega kehtestas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija kitsendused farmile, ohutsoonile ja järelevalvetsoonile. Ohustatud tsoon kehtestati vähemalt kolme kilomeetri raadiuses ja järelevalvetsoon vähemalt 10 kilomeetri raadiuses taudipunktist.



Kohalikud inimesed, kes sealkandis elavad, tohivad liikuda, sest kitsendused ja karantiin kehtivad ainult Sakla farmile. Farmi töötajatele mingit eririietust ei anta.



“Töötajad kannavad oma igapäevast tööriietust, meie inimestel, kes sinna lähevad, on spetsiaalne riietus. Erilisi desosid seal ei tehta. Sigala on, nagu ikka, jaotatud puhtaks ja mustaks tsooniks. Puhtas tsoonis võtavad nad oma riided ära, lähevad duši alt läbi ja siis panevad tööriided selga. Meie töötajad toimivad täpselt samamoodi,” kirjeldas Jürisson.



Kogu tauditõrje varustus, mida Saaremaa veterinaarkeskus kasutab, oli saarel kohapeal juba olemas.



Jürisson täpsustas, et eile kohale saabunud firma Vireen esindajad kaardistasid olukorra sigalas ja vaatasid, milliseid toiminguid saab seal teha. Veterinaarteenistus luges üle kõik farmis olnud sead ja selgitas välja nende kaalu.



Katku levitajad?



Eelmisel aastal sai Vireen väga palju kriitikat, sest kardeti, et kui üldse keegi seakatku Saaremaale toob, siis on need Vireeni enda autod.



“Vireeni töö on nüüd paremini korraldatud kui oli eelmisel aastal. Seal on uus tegus direktor, kes võtab asja väga tõsiselt. Need Vireeni autod, mis hakkavad Saaremaa vahet käima, tulevad Vireenist täielikult puhastatuna ja desinfitseeritult. Enne farmi minekut käivad need üle meie desomati,” selgitas Jürisson.



“Teised autod, kus peal on sigade laibad, läbivad uuesti desomati ja tehakse desinfektsioon. Hea on see, et me saame kasutada n-ö puhast ja musta tsooni – ühest teeotsast tulevad sisse puhtad autod, teisest teeotsast lähevad välja mustad autod,” lisas ta.



Küsimusele, kuidas mõjutab seakatk teisi sigalaid, vastas Jürisson, et esialgu mitte kuidagi. “Ootame ära Euroopa Liidu komisjoni, kes kehtestab vastavad tsoonid ja kui tsoonid on kehtestatud, siis juba nende tsoonide alusel hakkavad tegutsema teised sigalad,” kinnitas Jürisson.



Jürisson ei arva, et meie sigalaid oleks pidanud veel kuidagi rohkem kaitsma.











“Meie sigalates on ette nähtud rakendada kõrgendatud bioohutusnõudeid ja Saklas olid need täidetud. Sissepääsude ja söödakolude juures on aiad ja kuna see on selline sigala, et küljed on kõik kinnised, siis sigala ümber ei olnud vajadust aeda teha. Sees olid olemas desomatid ja puhas ning must tsoon ja töötajad pidid seda arvestama,” rääkis Jürisson.



Kõike seda arvesse võttes ei oska veterinaarkeskuse juhataja arvata, kuidas katk sisse pääses.



“Ma ei oska opereerida absoluutselt mitte millegagi. See sigade katk on üldse üks imelik katk. Oleme aru saanud, et see hüppab äkki ühest maakonnast teise. Samas võime öelda, et meil ei ole metssigadel sigade katku diagnoositud. Läänemaal ka ei ole, kuid katk liigub pidevalt Saaremaa poole Rapla kaudu, sest metssead tulevad siiapoole.”



Kellegi tahtlik tegu?



Juttu on olnud ka metsaveomasinatest ja neile kehtestatud nõuetest, kuid ilmselgelt liiga hilja.



“Eks oleks pidanud natuke varem hakkama mõtlema selle tehnika peale, et neid rohkem jälgida, neid rohkem puhastama ja desinfitseerima,” nõustub Jürisson.



Kuidas sigade katk aga ikkagi farmi sattus, seda saabus eile päeval uurima ekspertgrupp maaülikoolist. Nende tegevus võtab aega mitu päeva.



Valjala Seakasvatuse OÜ juht Raul Maripuu ütles eile Maalehele, et katk jõudis farmi kellegi tahtliku teona.



“See pidi olema inimfaktor, tahtlik,” nentis Maripuu. “Muud võimalust ei saa olla – farm on üleni kinnine, võõrad inimesed sees ei käi. Katk hakkas sealt pihta, kus sead olid kõige kauem sees olnud, need pole transpordi ega millegi muuga kokku puutunud,” selgitas ta. Maripuu välistas võimaluse, et katkupisik jõudis farmi söödaga.



“See on minu jaoks raske teema, ma ei taha sellest rääkida,” lõpetas farmiomanik kõne.



Toivo Jürissoni sõnul oli karta, et Saaremaa katkust ei pääse, kuid et see tuli praegusel hooajal, on veterinaarkeskuse juhataja jaoks täielik müstika. “Oleks see sigala olnud metsa sees, aga on lageda põllu peal. Ma olen nii pikka aega selles ametis töötanud, aga ma ei oska isegi arvata, kuidas see tulnud on,” ohkas Jürisson.



Tegemist on selle aasta kuuenda sigade Aafrika katku puhanguga kodusigadel. 2016. aastal on sigade Aafrika katku diagnoositud kokku kuues farmis – kolmes Jõgevamaa, ühes Järvamaa, ühes Lääne-Virumaa ja nüüd ka ühes Saaremaa seafarmis. Eile hommikul oli Sakla suure rohelise sigalahoone ümber tõmmatud puna-valged keelavad lindid ning hoovil askeldasid valges kaitseriietuses mehed. Kohal oli nii kohaliku veterinaarkeskuse esindaja Andro Jürisson kui AS Vireen, kes alustas eile sigade hukkamist ning toimetab korjused loomsete jäätmete käitlemise tehasesse Väike-Maarjas. Esialgsete plaanide järgi kestavad tööd laupäevani.Saklas on tegemist nuumafarmiga, kus olid põhiliselt tapaküpsed nuumsead ja kesikud. Paraku lähevad kõik 2700 siga hukkamisele.Sigalasse viivad teed sulgeti lisamärgistusega ja ühte lähedal olevasse eramusse pääseb teist teed pidi. Ajakirjanikel paluti sigala lähedalt lahkuda. Pisut hiljem andis ajakirjanikele pressikonverentsi Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson.Eilse korraldusega kehtestas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija kitsendused farmile, ohutsoonile ja järelevalvetsoonile. Ohustatud tsoon kehtestati vähemalt kolme kilomeetri raadiuses ja järelevalvetsoon vähemalt 10 kilomeetri raadiuses taudipunktist.Kohalikud inimesed, kes sealkandis elavad, tohivad liikuda, sest kitsendused ja karantiin kehtivad ainult Sakla farmile. Farmi töötajatele mingit eririietust ei anta.“Töötajad kannavad oma igapäevast tööriietust, meie inimestel, kes sinna lähevad, on spetsiaalne riietus. Erilisi desosid seal ei tehta. Sigala on, nagu ikka, jaotatud puhtaks ja mustaks tsooniks. Puhtas tsoonis võtavad nad oma riided ära, lähevad duši alt läbi ja siis panevad tööriided selga. Meie töötajad toimivad täpselt samamoodi,” kirjeldas Jürisson.Kogu tauditõrje varustus, mida Saaremaa veterinaarkeskus kasutab, oli saarel kohapeal juba olemas.Jürisson täpsustas, et eile kohale saabunud firma Vireen esindajad kaardistasid olukorra sigalas ja vaatasid, milliseid toiminguid saab seal teha. Veterinaarteenistus luges üle kõik farmis olnud sead ja selgitas välja nende kaalu.Katku levitajad?Eelmisel aastal sai Vireen väga palju kriitikat, sest kardeti, et kui üldse keegi seakatku Saaremaale toob, siis on need Vireeni enda autod.“Vireeni töö on nüüd paremini korraldatud kui oli eelmisel aastal. Seal on uus tegus direktor, kes võtab asja väga tõsiselt. Need Vireeni autod, mis hakkavad Saaremaa vahet käima, tulevad Vireenist täielikult puhastatuna ja desinfitseeritult. Enne farmi minekut käivad need üle meie desomati,” selgitas Jürisson.“Teised autod, kus peal on sigade laibad, läbivad uuesti desomati ja tehakse desinfektsioon. Hea on see, et me saame kasutada n-ö puhast ja musta tsooni – ühest teeotsast tulevad sisse puhtad autod, teisest teeotsast lähevad välja mustad autod,” lisas ta.Küsimusele, kuidas mõjutab seakatk teisi sigalaid, vastas Jürisson, et esialgu mitte kuidagi. “Ootame ära Euroopa Liidu komisjoni, kes kehtestab vastavad tsoonid ja kui tsoonid on kehtestatud, siis juba nende tsoonide alusel hakkavad tegutsema teised sigalad,” kinnitas Jürisson.Jürisson ei arva, et meie sigalaid oleks pidanud veel kuidagi rohkem kaitsma.“Meie sigalates on ette nähtud rakendada kõrgendatud bioohutusnõudeid ja Saklas olid need täidetud. Sissepääsude ja söödakolude juures on aiad ja kuna see on selline sigala, et küljed on kõik kinnised, siis sigala ümber ei olnud vajadust aeda teha. Sees olid olemas desomatid ja puhas ning must tsoon ja töötajad pidid seda arvestama,” rääkis Jürisson.Kõike seda arvesse võttes ei oska veterinaarkeskuse juhataja arvata, kuidas katk sisse pääses.“Ma ei oska opereerida absoluutselt mitte millegagi. See sigade katk on üldse üks imelik katk. Oleme aru saanud, et see hüppab äkki ühest maakonnast teise. Samas võime öelda, et meil ei ole metssigadel sigade katku diagnoositud. Läänemaal ka ei ole, kuid katk liigub pidevalt Saaremaa poole Rapla kaudu, sest metssead tulevad siiapoole.”Kellegi tahtlik tegu?Juttu on olnud ka metsaveomasinatest ja neile kehtestatud nõuetest, kuid ilmselgelt liiga hilja.“Eks oleks pidanud natuke varem hakkama mõtlema selle tehnika peale, et neid rohkem jälgida, neid rohkem puhastama ja desinfitseerima,” nõustub Jürisson.Kuidas sigade katk aga ikkagi farmi sattus, seda saabus eile päeval uurima ekspertgrupp maaülikoolist. Nende tegevus võtab aega mitu päeva.Valjala Seakasvatuse OÜ juht Raul Maripuu ütles eile Maalehele, et katk jõudis farmi kellegi tahtliku teona.“See pidi olema inimfaktor, tahtlik,” nentis Maripuu. “Muud võimalust ei saa olla – farm on üleni kinnine, võõrad inimesed sees ei käi. Katk hakkas sealt pihta, kus sead olid kõige kauem sees olnud, need pole transpordi ega millegi muuga kokku puutunud,” selgitas ta. Maripuu välistas võimaluse, et katkupisik jõudis farmi söödaga.“See on minu jaoks raske teema, ma ei taha sellest rääkida,” lõpetas farmiomanik kõne.Toivo Jürissoni sõnul oli karta, et Saaremaa katkust ei pääse, kuid et see tuli praegusel hooajal, on veterinaarkeskuse juhataja jaoks täielik müstika. “Oleks see sigala olnud metsa sees, aga on lageda põllu peal. Ma olen nii pikka aega selles ametis töötanud, aga ma ei oska isegi arvata, kuidas see tulnud on,” ohkas Jürisson.Tegemist on selle aasta kuuenda sigade Aafrika katku puhanguga kodusigadel. 2016. aastal on sigade Aafrika katku diagnoositud kokku kuues farmis – kolmes Jõgevamaa, ühes Järvamaa, ühes Lääne-Virumaa ja nüüd ka ühes Saaremaa seafarmis.

Veel artikleid samast teemast »