Katkusead sõidutatakse mandrile (4)

Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: MM Neljapäev, 25. august 2016. Tarmo Terav. 2700 Saaremaa katkusea korjused hävitatakse Lääne-Virumaal asuvas AS-i Vireen tehases. See tähendab, et gaasiga hukatud korjuseid veetakse mandrile vähemalt neli päeva.



AS-i Vireen juht Tarmo Terav (pildil) kinnitas Postimehele, et Saaremaale sigu matta ei saa, kuna kogukond pole sellega nõus ning Terav mõistab seda vastuolu. “See on inimlik.“



Ka ei olevat mõttekas Saaremaale saata mullu ligi 250 000 euro eest ostetud mobiilset seapõletit. “Kõikidest loomadest, mis me hukkame ja töötleme tehases, saame me toodangu. Aga kui me põletame nad seapõletis, see on ainult kulu,“ selgitas Terav.



Nii viiaksegi seakorjused üle mere Väike-Maarjasse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse.



Vireeni tehases tooraine töödeldakse, mille tulemusel saadakse rasv, mis läheb Tšehhi biodiisli tootmiseks, ja lihakondijahu, mis läheb Leetu sooja tootmiseks.

Saaremaa sigade transportimiseks kulub Terava sõnul neli päeva ja üheksa kuni kümme reisi. “Meil on olemas kokkulepped. Kõik veod toimuvad lekkekindlates konteinerites, mingit nakkusohtu ei ole,“ kinnitas Terav.



