Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 25. august 2016. FOTO: TSLaevad Türgi laevatehases valmiva parvlaeva Leiger liiniletuleku aeg on endiselt lahtine, sest mitmed toimingud alusega alles kestavad.



“Teeme kõik endast oleneva, et ta jõuaks 1. oktoobriks, aga kõik ei sõltu meist. Asenduslaevade prahtimiseks käivad läbirääkimised ka juhuks, kui must stsenaarium peaks realiseeruma,” lausus AS-i Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.



TS Laevad OÜ juhatuse liikme Mart Loigu sõnul käib praegu laevatehases katsetuste tulemusel tehtud tehniliste märkuste kontroll ja kõrvaldamine ning ettevalmistused laeva vastuvõtmiseks ning ülesõiduks Eestisse.



“Valmistatakse ette dokumentatsiooni – tehnilised seadmete ja süsteemide manuaalid, klassühingu ning dokumentide väljastamine. Samuti on veel ees Eesti veeteede ameti audit,” ütles Loik.



Ta tunnistas, et kuupäevaliselt on veel keeruline öelda, millal parvlaev Leiger üle antakse ja millal tulema hakkab, kuni eelpool loetletud toimingud on veel lõpule viimata.



