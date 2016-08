Uudised

Ruhnu kool alustab peagi kolimist

Neljapäev, 25. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 25. august 2016. Jaan Urvet. FOTO: Valmar Voolaid Seoses koolimaja renoveerimise algusega alustab Ruhnu koolipere algaval õppeaastal õppetööd siseministeeriumile kuuluvas kordonihoones, mida haldab politsei- ja piirivalveamet. Veel ei ole kolimisega peale hakatud, kuid enne 1. septembrit võetakse see ette.



“Kool kolib, et ehituseks ruumid vabastada. Vana, ajalooline hoone taastatakse kõikide muinsuskaitse nõuete kohaselt. See kuulub EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudusele. Hoonestamisõigusega on see antud meile 50 aastaks,” rääkis Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. Tema sõnul on leping veel allkirjastamata, kuid tuleval aastal loodetakse õppida juba uues majas.



Koolimaja vajab renoveerimist, kuna on lagunemisohus ega vasta elementaarsematelegi hügieeni- ja keskkonnanõuetele.



“Asendusruumides saame ilusti hakkama,” lausus vallavanem.

Koolimaja rekonstrueerimine läheb maksma umbes 504 000 eurot koos käibemaksuga. Möödunud aastal alustas Ruhnu põhikoolis õppetööd 11 last. “Kool kolib, et ehituseks ruumid vabastada. Vana, ajalooline hoone taastatakse kõikide muinsuskaitse nõuete kohaselt. See kuulub EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudusele. Hoonestamisõigusega on see antud meile 50 aastaks,” rääkis Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. Tema sõnul on leping veel allkirjastamata, kuid tuleval aastal loodetakse õppida juba uues majas.Koolimaja vajab renoveerimist, kuna on lagunemisohus ega vasta elementaarsematelegi hügieeni- ja keskkonnanõuetele.“Asendusruumides saame ilusti hakkama,” lausus vallavanem.Koolimaja rekonstrueerimine läheb maksma umbes 504 000 eurot koos käibemaksuga. Möödunud aastal alustas Ruhnu põhikoolis õppetööd 11 last.

Veel artikleid samast teemast »