MEIE MAA TV: Saaremaal nähti valget metskitse

Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 25. august 2016. Väga haruldane valge metskits Mõntu jahiseltsi maadel 18. augusti varahommikul. FOTO: Argo Kermik Selle suve jooksul on Mõntu jahiseltsi maadel nähtud albiino metskitse. Möödunud neljapäeva varahommikul saadi loom ka pildile ning kohtumisest tehti video.



Möödunud neljapäeval, 18. augustil kella seitsme ajal hommikul töölt tulles märkas Mõntu jahiseltsi liige Argo Kermik põllu kaugemal servas taas juunis esmakordselt nähtud valget metskitse. “Seda looma olen näinud korduvalt, aga nii lähedale pole varem saanud,” ütles ta, lisades, et kitse on tal õnnestunud suve jooksul kohata kolm-neli korda.







Sel korral õnnestus Kermikul heinapallide taha peitudes loomale lähedale saada ning pilti teha ja isegi kits videosse saada. “Niimoodi ma ennast hoidsingi, et ta jääks kogu aeg heinapalli taha ja niiviisi õnnestus ligi luurata,” kirjeldas mees.



Eesti maaülikooli ulukibioloog Tiit Randveer kinnitas, et valge või musta metskitse nägemine on väga haruldane võimalus. Kõige õigem on Randveeri arvates öelda, et sellised kitsed on Eestis haruldus, kelle nägemine tuleb õnnelikel ette elus korra.



“Samuti on olemas musti metskitsi, keda olen ka mina näinud. Ma tean, et Saksamaa põhjaosas on näiteks musti üsnagi palju,” nentis ta. “Tean ühte juhtu, kus Eestis kütiti peaaegu valge põder. Tunnen meest, kes on näinud Soomes valget valgesabahirve,” meenutas Randveer.



