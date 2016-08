Uudised

Autor: MM Neljapäev, 25. august 2016. Kuressaare ametikooli ja Kehtna kutseõppekeskuse koostöös valmis rahvusvahelise projekti käigus programmeerimist õpetav mäng V-Game, mis on kõikidele huvilistele ning koolidele tasuta kasutatav.



“V-Game ei tundu õppimisena, teadmisi omandatakse mängu käigus,” rääkis projekti ametikoolipoolne koordinaator Ave Paaskivi. “Juba algusest peale seadsime eesmärgiks, et V-Game oleks atraktiivne ja noortepärane.”



Veebiarendust õpetav mäng võimaldab õppijatel mängu edenedes punkte koguda, tulemusi teistega võrrelda ning saadud punktide eest näiteks oma virtuaalsele tegelaskujule uusi riideid selga osta. Igal tasemel viiakse õppija järjest sügavamale programmeerimiskeele saladustesse ja edasipääsemiseks järgmisele tasemele tuleb õppijal läbida test.



“Õpetajal on samas lihtne õppijate õppetulemusi hinnata, sest õpperühmade funktsionaalsus on V-Game’i sisse kirjutatud,” lisas Paaskivi.



