Seiklusraja atraktsioonid süüdati põlema

Kolmapäev, 24. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 24. august 2016. Leisi tervisepargis süüdati põlema kolm atraktsiooni. Foto: Jana Šukis Rand Leisi seiklusrada on saanud viimase kuu jooksul palju kajastust mahasokutatud prügi ja katkiste köite tõttu. Probleemid kõrvaldati, kuid esmaspäeval ründasid parki vandaalitsejad, kes süütasid mitmed atraktsioonid.



Häirekeskus sai teate põlengust kell 15.23. Teataja sõnul põlesid seiklusrajal ronimiseks mõeldud võrgud. Päästjad kustutasid põlengu kell 15.48.



“Seal on maha põletatud kolm atraktsiooni. Kes, mis, milleks, mis eesmärgil ei oska arvata. Kui keegi teeb lollust, huligaanitseb ja paneb ühe köie põlema – aga seal on päise päeva ajal ligi 20 köit maha põletatud ja suur, mitmeruutmeetrine ronimisvõrk. Ma ei oska kommenteerida, mis lahti on. Kahtlusaluseid meil pole,” oli Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ahastuses.



Tema sõnul on park püsinud viis aastat enam-vähem normaalsena, kuid nüüd ajab üks probleem teist taga. Vallavanema sõnul on kummaline, et päise päeva ajal selline tegu korda saadeti ja keegi seda pealt ei näinud. Kolme atraktsiooni põletamine pidi võtma omajagu aega.



Park asub poe lähistel ja päästjad kutsuti kohale, kui leegid juba eemale paistsid.



“See ei ole mingi lihtne huligaansus. See on tahtlik tegutsemine,” ütles Mõtlep. Juhtumi kohta tehti avaldus ka politseisse.



Alles vaid puitosad



Et politseisse saab teha avalduse vaid kahju ulatuses, siis summa väga suur ei tule. Alles jäid puitdetailid, mida on võimalik uuesti kasutada.



“Saame kokku lugeda vaid köie meetrid. See summa on väike. See ei ole üldse see, mis taastamistöö pärast maksma läheb. Tegemise töötasu me ei saa sisse arvestada,” sõnas vallavanem.



Kui teo toimepanija tuvastatakse, on võimalik tsiviilhagi korras nõuda välja ka pargi taastamise kulud.



“Kui me süüdlase teada saame, siis me ilmselt nõuame rohkem välja,” ütles Mõtlep.



Et taastamine ja materjali tellimine võtab ka omajagu aega, kaalub vald, kas taastada park sel aastal või alles järgmisel kevadel.



