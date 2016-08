Uudised

Linn plaanib osta lindude häälpeleti

Kolmapäev, 24. august 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 24. august 2016. FOTO: Valmar Voolaid Tänavu juulis rentis linn lindude häälpeleti, mille paigaldas Kohtu 1 hoone katusele. Praeguse tagasiside põhjal plaanib linn ajutiselt renditud häälpeleti ära osta.



“Kohvikupidaja teatas meile, et sellest ikkagi on kasu. Ma olen ka ise tegelikult pidevalt jälginud ja tundub, et linde on vähem. Silma nad väga hakanud ei ole.

Eks tõenäoline on, et me ostame selle seadme välja. Praegu oli see katseks võetud poole septembrini. Seda peab muidugi alles otsustama, aga ma arvan, et tegelikult see ikka mõjub,“ rääkis abilinnapea Mart Mäeker.



Ta tõdes, et isegi kui linnud peaksid seadmega ära harjuma, on seda võimalik liigutada mõne teise koha peale, kus probleem on ja ost läheks siiski asja ette.

