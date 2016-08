Uudised

Leedo laenufirma sai tegevusload (4)

Kolmapäev, 24. august 2016.



Autor: BNS Kolmapäev, 24. august 2016. Vjatšeslav Leedo. FOTO: Delfi Finantsinspektsioon andis eelmisel nädalal krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa transpordi- ja kinnisvaraettevõtjale Vjatšeslav Leedole (pildil) kuuluvale OÜ-le Saare Finants.



Saare Finants OÜ esitas finantsinspektsioonile taotluse krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa saamiseks käesoleva aasta 1. märtsil ning eelmise nädala neljapäeval otsustas inspektsioon selle rahuldada.



Ettevõte kuulub Vjatšeslav Leedole ning ettevõtte juhatusse kuulub Andre Sõrm, teatas finantsinspektsioon.



Lisaks andis finantsinspektsioon krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa OÜ-le Laenukeskus, mis esitas vastava taotluse eelmise aasta 15. detsembril. Ettevõtte ainuosanik ja juhatuse liige on Mario Soon.



Krediidiandja tegevusloa sai ka AS ON24, mis esitas taotluse tänavu 28. jaanuaril. Ettevõttes omavad olulist osalust Arno Kütt ja Bagira OÜ ning ettevõtte juhatusse kuulub Astrid Bachmann.



Vastavalt eelmise aasta veebruaris riigikogus vastu võetud seadusele allutati krediidiandjad ja -vahendajad finantsinspektsiooni järelevalvele.



