Merekonkurss ootab töid 30. septembrini

Kolmapäev, 24. august 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 24. august 2016. Saaremaa Merekultuuri Selts ja Saaremaa Muuseum annavad teada, et mereteemaliste mälestuste konkursile saab töid esitada veel veidi enam kui kuu aega, kuni 30. septembrini.



Merekultuuri aastat tähistavale konkursile on oodatud nii käsikirjalised, digitaalsed, filmitud kui lindistatud mereteemalised mälestused. Kasuks tuleb illustreeriv lisamaterjal. Meenutuste ainevaldkonda kuulub nii Saare maakonnas toimunu kui ka saarlaste juhtumused laias maailmas, sh kalandust ja rannaküla elu puudutav.



Konkursi auhinnafond on 400 eurot – esimene koht 200, teine 125 ning kolmas koht 75 eurot. Žüriil on konkursitöödest lähtuvalt õigus auhinnafondi summasid ümber jaotada. Valik laekunud materjali säilitatakse Saare arhiivraamatukogus, sisukamad tööd avaldatakse.



Tööd palutakse tuua või saata märgusõnaga “Mereteemaliste mälestuste konkurss“ tähistatult aadressile Saaremaa Muuseum, Lossihoov 1, Kuressaare 93815 või e-postile anna-liisa@muuseum.tt.ee.



