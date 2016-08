Uudised

Internetita naine jäeti bussist maha (17)

Kolmapäev, 24. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 24. august 2016. Lux Express soovitab internetiühenduse puudumisel osta pilet mõne pereliikme või tuttava abil. FOTO: erakogu Möödunud nädala reedel pöördus Meie Maa toimetuse poole Saaremaa elanik, kes jäi maha 13.43 paiku Tagaverel peatunud Lux Expressi bussist, kuna buss oli täis. Ta soovis sõita Tallinna.



Et sarnase probleemi ees võivad seista teisedki inimesed, uurisime, kuidas peaks inimene ennetama taolist olukorda. Nimelt pole naisel internetti ega võimalust seega piletit veebist osta.



“Mind häirib see, et tegu on eheda näitega sellest, kuidas on mõeldud ainult linnainimestele ja järjekordselt sõidetakse üle maainimestest. Tütar pakkus küll, et paneb pileti mulle posti, aga kes teab, kui kaua see posti kaudugi kohale tuleb,“ rääkis bussist maha jäänud reisija.



Lux Express Grupi teenindus- ja müügijuht Sander Lõhmus tõdes, et kahjuks on tõepoolest nii, et sõltumata peatusest tagab bussis istekoha vaid eelmüügist ostetud pilet.



Postiga pole vaja saata



“Nii saame garanteerida, et reisijale on koht bussis olemas. Juhul kui reisijal endal ei ole võimalik piletit interneti teel soetada ning lähim müügipunkt asub kaugel, soovitame pileti soetada mõne pereliikme või tuttava abil Lux Expressi kodulehe luxexpress.eu kaudu. Postiga ei ole kindlasti vaja piletit saata ja piletit ei ole vaja ka välja printida. Piisab, kui sõiduõiguse tõendamiseks on reisijal kaasas ID-kaart (selleks peab soetatud pilet olema nimeline) või PINS-kaart,“ rääkis Lõhmus. Bussijuhile saab näidata ka elektroonset piletit kas telefonist või tahvelarvutist.



Tema sõnul vabade kohtade jätmine bussi juhuks, kui mõni reisija soovib vahepeatusest peale tulla, ei tagaks kõigile soovijaile istekohta, sest keegi võib peale tulla näiteks eelmises peatuses.



“Samuti oleks selline süsteem bussiettevõttele kahjulik, sest võib juhtuda, et ühtegi reisijat peale ei tule ja koht jääbki vabaks. Lisaks võib juhtuda, et igaks juhuks vabaks jäetud istekohtade pärast ei mahu bussi algpeatusest tulevad sõitjad ning seegi tekitaks samamoodi arusaamatusi. Seega ainuke viis, kuidas endale bussis koht kindlustada, on pilet eelmüügist ära osta,“ kinnitas müügijuht.



Käesolev suvehooaeg on toonud Lux Expressi bussidesse palju reisijaid. “Meie busside täituvus on läbi nädala väga kõrge ja nii võib tõesti juhtuda, et buss on täis,“ ütles Lõhmus. Et sarnase probleemi ees võivad seista teisedki inimesed, uurisime, kuidas peaks inimene ennetama taolist olukorda. Nimelt pole naisel internetti ega võimalust seega piletit veebist osta.“Mind häirib see, et tegu on eheda näitega sellest, kuidas on mõeldud ainult linnainimestele ja järjekordselt sõidetakse üle maainimestest. Tütar pakkus küll, et paneb pileti mulle posti, aga kes teab, kui kaua see posti kaudugi kohale tuleb,“ rääkis bussist maha jäänud reisija.Lux Express Grupi teenindus- ja müügijuht Sander Lõhmus tõdes, et kahjuks on tõepoolest nii, et sõltumata peatusest tagab bussis istekoha vaid eelmüügist ostetud pilet.“Nii saame garanteerida, et reisijale on koht bussis olemas. Juhul kui reisijal endal ei ole võimalik piletit interneti teel soetada ning lähim müügipunkt asub kaugel, soovitame pileti soetada mõne pereliikme või tuttava abil Lux Expressi kodulehe luxexpress.eu kaudu. Postiga ei ole kindlasti vaja piletit saata ja piletit ei ole vaja ka välja printida. Piisab, kui sõiduõiguse tõendamiseks on reisijal kaasas ID-kaart (selleks peab soetatud pilet olema nimeline) või PINS-kaart,“ rääkis Lõhmus. Bussijuhile saab näidata ka elektroonset piletit kas telefonist või tahvelarvutist.Tema sõnul vabade kohtade jätmine bussi juhuks, kui mõni reisija soovib vahepeatusest peale tulla, ei tagaks kõigile soovijaile istekohta, sest keegi võib peale tulla näiteks eelmises peatuses.“Samuti oleks selline süsteem bussiettevõttele kahjulik, sest võib juhtuda, et ühtegi reisijat peale ei tule ja koht jääbki vabaks. Lisaks võib juhtuda, et igaks juhuks vabaks jäetud istekohtade pärast ei mahu bussi algpeatusest tulevad sõitjad ning seegi tekitaks samamoodi arusaamatusi. Seega ainuke viis, kuidas endale bussis koht kindlustada, on pilet eelmüügist ära osta,“ kinnitas müügijuht.Käesolev suvehooaeg on toonud Lux Expressi bussidesse palju reisijaid. “Meie busside täituvus on läbi nädala väga kõrge ja nii võib tõesti juhtuda, et buss on täis,“ ütles Lõhmus.

Veel artikleid samast teemast »