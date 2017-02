meiemaa.ee

Kuido Koppel uisutas end teiseks Gunnar Usin. Ka uisutamises teevad saarlased endale nime, sest 50-aastane saarlane Kuido Koppel võitis üleeile Viljandi järve jääl toimunud VII Mulgi uisumaratonil teise koha. 31.01.2017.Ka uisutamises teevad saarlased endale nime, sest 50-aastane saarlane Kuido Koppel võitis üleeile Viljandi järve jääl toimunud VII Mulgi uisumaratonil teise koha. » Maastik bridžis Eesti teine (1) Gunnar Usin. Tallinnas peetud Eesti bridži paarismängu meistrivõistlustel läks Saaremaa mängijatel igati hästi. Tartu juurtega, kuid Karalas kanda kinnitanud Mart Maastik saavutas koos Rakvere mehe Hannes Linnamägiga hõbemedali, tulemuseks 56,31%. 31.01.2017.Tallinnas peetud Eesti bridži paarismängu meistrivõistlustel läks Saaremaa mängijatel igati hästi. Tartu juurtega, kuid Karalas kanda kinnitanud Mart Maastik saavutas koos Rakvere mehe Hannes Linnamägiga hõbemedali, tulemuseks 56,31%. » Kolm saarlast Marcialongal Gunnar Usin. Nii jooksjana kui suusatajana tuntud Annika Vaher on viimastel hooaegadel jalavigastusega kimpus olnud, kuid tema enda sõnul segab see ainult jooksmist. Seetõttu võisime teda teist aastat järjest näha kuulsat Marcialonga maratoni läbimas. 31.01.2017.Nii jooksjana kui suusatajana tuntud Annika Vaher on viimastel hooaegadel jalavigastusega kimpus olnud, kuid tema enda sõnul segab see ainult jooksmist. Seetõttu võisime teda teist aastat järjest näha kuulsat Marcialonga maratoni läbimas. » veel samast kategooriast »