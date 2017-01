meiemaa.ee

13.01.2017.Sauvere kandis surnuks tulistatud bernhardiini juhtumit kommenteerides ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) juhatuse esimees Heiki Valner, et kuigi neil teemadel on raske tõeni jõuda, pääsevad süüalused pahatihti vabaks. »



KIRJAKAST: Arvestagem üksteisega Ainu Kään. Olen aastaid nautinud jõulueelseid ja aastalõpukontserte meie kirikutes. Paus tekkis siis, kui läksin mõned aastad tagasi Keila kirikusse kuulama Maria Listrat, kes oli äsja naasnud Londonist muusikaõpingutelt. Kirikusse voorisid noored emad titevankritega ja väikelastega. Nii kui kontsert algas, "laulsid" kaasa ka imikud. Üks mürsik nuttis ja kisas täiel häälel: "Ema, lähme ära! Ema, tahan koju!" 16.01.2017.Olen aastaid nautinud jõulueelseid ja aastalõpukontserte meie kirikutes. Paus tekkis siis, kui läksin mõned aastad tagasi Keila kirikusse kuulama Maria Listrat, kes oli äsja naasnud Londonist muusikaõpingutelt. Kirikusse voorisid noored emad titevankritega ja väikelastega. Nii kui kontsert algas, "laulsid" kaasa ka imikud. Üks mürsik nuttis ja kisas täiel häälel: "Ema, lähme ära! Ema, tahan koju!" » Poliitika kohalikel valimistel? (2) Taavi Kurisoo, endine Saare maakonna ühinemisnõunik (IRL). Kohaliku omavalitsuse volikogude (KOV) valimisteks käib ettevalmistus ja olen nüüdseks loodava valimisliidu eestvedajate käest korduvalt kuulnud, et KOV-i valimistel ei ole maailmavaade oluline ja KOV-is poliitikat ei tehta. KOV-i juhtimist nähakse majavalitseja tasemel – tuleb vaadata, et teed on hooldatud ja hädalised aidatud. 16.01.2017.Kohaliku omavalitsuse volikogude (KOV) valimisteks käib ettevalmistus ja olen nüüdseks loodava valimisliidu eestvedajate käest korduvalt kuulnud, et KOV-i valimistel ei ole maailmavaade oluline ja KOV-is poliitikat ei tehta. KOV-i juhtimist nähakse majavalitseja tasemel – tuleb vaadata, et teed on hooldatud ja hädalised aidatud. » JUHTKIRI - Riigimehelt võib ka rõõmu kuulda MM. Mõnikord on nii, et usud riigimehe lubadust, aga see antud sõna võib mitmel erineval põhjusel tuulde lennata, sest inimene lihtsalt ei saa sõna pidada. Näiteks täna on peaminister Toompeal, homme aga Brüsselis ja valitsuse istungit juhatab asendusliige, kes näiteks sellest kuulnud pole, et Ruhnu saar tuleb valitsusjuhi sõnul jätta iseseisva omavalitsusena edaspidigi Eesti riigi koosseisu. 16.01.2017.Mõnikord on nii, et usud riigimehe lubadust, aga see antud sõna võib mitmel erineval põhjusel tuulde lennata, sest inimene lihtsalt ei saa sõna pidada. Näiteks täna on peaminister Toompeal, homme aga Brüsselis ja valitsuse istungit juhatab asendusliige, kes näiteks sellest kuulnud pole, et Ruhnu saar tuleb valitsusjuhi sõnul jätta iseseisva omavalitsusena edaspidigi Eesti riigi koosseisu.