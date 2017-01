meiemaa.ee

Tänak on maailma kolmas piloot Gunnar Usin. Mainekas netiportaal Autosport.com avaldas autoralli MM-sarja lõppenud hooaja kümme paremat sõitjat. Uueks aastaks M-Sporti kolinud Ott Tänakut hinnati kolmanda koha vääriliselt, vahendab delfi.ee. 28.12.2016.Mainekas netiportaal Autosport.com avaldas autoralli MM-sarja lõppenud hooaja kümme paremat sõitjat. Uueks aastaks M-Sporti kolinud Ott Tänakut hinnati kolmanda koha vääriliselt, vahendab delfi.ee. » Õitspuu jälle kiireim Gunnar Usin. Jõululaupäeval joosti Loode tammikus pööripäevajooksude pikas ja aukartustäratavas ajaloos väikest juubelit märkiv 140. jooks. Pika distantsi (5 km) kaks kiiremat olid Ando Õitspuu ja Kalev Õisnurm vastavalt aegadega 16.57,3 ja 17.36,6. 28.12.2016.Jõululaupäeval joosti Loode tammikus pööripäevajooksude pikas ja aukartustäratavas ajaloos väikest juubelit märkiv 140. jooks. Pika distantsi (5 km) kaks kiiremat olid Ando Õitspuu ja Kalev Õisnurm vastavalt aegadega 16.57,3 ja 17.36,6. » Nette Peit Rootsis parim servija MM. Rootsi meistrisarja edetabelis on saarlanna Nette Peit koduklubile Lindesberg toodud 156 punktiga neljandal kohal. Samas juhib ta liigat ässpallingute kategoorias. Valjala neiu on pallinguga teeninud 28 punkti, millega ta edestab lähimat jälitajat kolme punktiga. 28.12.2016.Rootsi meistrisarja edetabelis on saarlanna Nette Peit koduklubile Lindesberg toodud 156 punktiga neljandal kohal. Samas juhib ta liigat ässpallingute kategoorias. Valjala neiu on pallinguga teeninud 28 punkti, millega ta edestab lähimat jälitajat kolme punktiga. » veel samast kategooriast »