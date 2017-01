meiemaa.ee

28.01.2017.Valitsus on kokku leppinud, et kehtiv vanaduspensionide süsteem vajab olulisi muudatusi ja muuta tuleb ka praegust pensionivalemit. Meie eesmärk on teha pensionisüsteem paindlikumaks ja solidaarsemaks, et see vastaks paremini inimeste ning ühiskonna vajadustele. »