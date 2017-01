meiemaa.ee

10.12.2016.Marek Helmi suguseid julgeid tippjuhte on Eestis vähe. Viie aasta jooksul on ta maksu- ja tolliameti juhina koondanud rohkem kui viiendiku töötajatest. Suured projektid ja teistmoodi tegemine on teda alati paelunud. Kuressaares sündinud Helm vihkab keskpärasust. Järgmisel aastal siirdub neljakümne kolmene mees esimest korda erasektorisse, hakates tegutsema tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõttes Nortal, mis, muide, paikneb sisuliselt tema praeguse, Ülemiste Citys asuva kontori kõrval. Aeg on vaadata tagasi ja tehtu kokku võtta. »